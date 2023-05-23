Новый «ускоритель» городского здравоохранения призван изменить здоровье населения с сердечно-сосудистыми заболеваниями во всем мире

CentralAsia (MNG) - Акселератор CARDIO4Cities от Novartis Foundation и IntraHealth International направлен на то, чтобы в течение трех лет воспроизвести успешный подход CARDIO4Cities в 30 крупных городах, чтобы преобразовать здоровье населения с сердечно-сосудистыми заболеваниями и справедливость во всем мире.

Результаты первоначальных программ в Сан-Паулу, Дакаре и Улан-Баторе показывают, что экономически эффективный подход позволил предотвратить до 13% инсультов и 12% сердечных приступов во время реализации.

Эксперты говорят, что государственно-частные партнерства играют ключевую роль в борьбе с растущим бременем сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сегодня в рамках 76-й Всемирной ассамблеи здравоохранения Фонд Novartis и IntraHealth International запускают акселератор CARDIO4Cities. Акселератор призван воспроизвести CARDIO4Cities, подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний (CV), впервые предложенный и одобренный Фондом Novartis, в 30 крупных городах в течение следующих трех лет.

Являясь нейтральным посредником между городскими властями, экспертами в области здравоохранения, промышленностью, партнерами-исполнителями, спонсорами и инвесторами, акселератор обещает глобальному сообществу направить действия и финансирование на изменение здоровья и справедливости населения, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прогнозы, основанные на первоначальных программах CARDIO4Cities в Сан-Паулу (Бразилия), Дакаре (Сенегал) и Улан-Баторе (Монголия), опубликованных в PLOS Global Public Health2, показали, что CARDIO4Cities была очень рентабельной, повышала контроль артериального давления в три раза и более и предотвратил до 13% инсультов и 12% сердечных приступов в течение одного-двух лет после внедрения.

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