Участие талибов в казанском форуме не означает их признания Москвой, - посол РФ

CentralAsia (CA) - Форум «Россия - Исламский мир: Казань» прошел с 18 по 19 мая в Казани, столице Республики Татарстан.

Как сообщил The Khaama Press, полпред президента России в Афганистане Замир Кабулов заявил, что участие талибов в казанском форуме «совершенно не означает» его признания со стороны России.

Российский полпред также заявил, что Совбез ООН не санкционирует делегацию талибов, участвовавшую в мероприятии форума Россия-Исламский мир в Казани.

Запрещенная в России делегация талибов представлена ​​на казанском форуме участниками, не санкционированными Совбезом ООН.

«У нас есть экономическое сотрудничество с властями Кабула; гость, в том числе исполняющий обязанности министра торговли Нуриддин Азизи и исполняющий обязанности министра культуры Хайрулла Хайрхва, не находится в санкционном списке Совета Безопасности ООН. Поэтому они свободны в своем передвижении», — уточнил он, цитирует ТАСС.

В Форуме приняла участие афганская делегация, в том числе исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуруддин Азизи, советник премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам и другие.

Саммит направлен на расширение торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также на развитие социальных и культурных связей между Россией и исламским миром.

В Форуме приняли участие более 85 стран, в том числе Азербайджан, Иран, Малайзия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Бахрейн, Уганда, Катар и Пакистан и другие страны.

В прошлом году бизнес-форум посетило около 6400 человек из 59 регионов России и 64 стран мира.

С тех пор, как талибы вернули себе власть в августе 2021 года, это первое официальное приглашение делегации талибов на всемирное мероприятие, на котором они встретились с лидерами многих стран.