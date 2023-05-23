Президент Во Ван Туонг поблагодарил Монголию за поддержку Вьетнама в создании кавалерийских мобильных полицейских сил

CentralAsia (MNG) - Вьетнам занимает важное место во внешней политике Монголии.

Монголия гордится тем, что является другом Вьетнама – страны с растущим международным авторитетом и положением в регионе и мире, занимающей жизненно важную позицию во внешней политике Монголии в Юго-Восточной Азии, сказал президенту Во Ван Туонг на встрече в Ханое в среду секретарь Совета национальной безопасности Монголии Ж.Энхбаяр.

Президент Во Ван Туонг подчеркнул плодотворную дружбу между двумя странами за последние почти семь десятилетий, отметив, что двусторонние отношения постоянно укрепляются и активно развиваются. Он высоко оценил итоги рабочего совещания монгольской делегации с Министерством общественной безопасности и соответствующими ведомствами Вьетнама, подчеркнув, что на основе важных результатов двустороннего сотрудничества две страны предпримут совместные усилия для улучшения своих отношений. и далее содействовать всестороннему сотрудничеству в новых условиях.

Вьетнамский лидер предложил сторонам содействовать обмену делегациями на всех уровнях, укрепляя тем самым взаимопонимание и доверие, а также принять меры по созданию более благоприятных условий для межличностных обменов.

Он также приветствовал результаты координации и предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества между Советом национальной безопасности Монголии и Министерством общественной безопасности Вьетнама и поблагодарил Монголию за поддержку Вьетнама в создании кавалерийских мобильных полицейских сил.

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