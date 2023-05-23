США запускают новую программу грантов для продвижения экологически чистой энергии в Монголии

CentralAsia (MNG) - Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня запустило Фонд энергетических исследований и инноваций Монголии (MERI) — программу малых грантов для поддержки экономического роста Монголии за счет содействия переходу на экологически чистую энергию.

Программа грантов является частью пятилетнего проекта USAID по управлению энергетикой Монголии стоимостью 12 миллионов долларов, который помогает Монголии в развитии более устойчивого и устойчивого энергетического сектора. В рамках проекта USAID работает с ключевыми партнерами из правительства и частного сектора над созданием более конкурентоспособного и финансово устойчивого энергетического сектора, который повысит экономическую конкурентоспособность, создаст более стабильное и надежное внутреннее энергоснабжение и разработает больше проектов по возобновляемым источникам энергии.

«Правительство США радо предоставить эти возможности финансирования, которые помогут создать надежную экосистему энергетического сектора, укрепить институциональный и человеческий потенциал монгольских организаций и разработать необходимые инструменты для облегчения перехода энергетического сектора». Об этом заявил заместитель советника USAID по развитию Стив Винкейтс на церемонии открытия.

В рамках программы грантов USAID предоставит гранты отвечающим требованиям аналитическим центрам, консалтинговым фирмам, неправительственным организациям, частным компаниям, исследовательским институтам и другим соответствующим организациям для реализации мероприятий по поддержке перехода в энергетическом секторе.

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