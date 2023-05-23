Токаев вручил президенту Сингапура Халиме Якоб орден «Достық» I степени
CentralAsia (KZ) - Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Сингапура Халиме Якоб орден «Достық» I степени.
В ходе церемонии Токаев отметил весомый вклад президента Сингапура в укрепление и развитие двусторонних отношений.
В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.
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