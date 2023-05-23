В ЭСКАТО приняли резолюцию по инициативе Туркменистана о рассмотрении условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря

CentralAsia (TM) - По итогам 79-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (Таиланд), по инициативе Туркменистана была единогласно принята Резолюция «Рассмотрение условий создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Азербайджан, Армения, Китай, Сингапур, Турция и Филиппины также поддержали резолюцию, выступив соавторами международного документа.

Это первая Резолюция, инициированная Туркменистаном в рамках ЭСКАТО, которая включает в себя итоги Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшегося в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши 24 августа 2018 года, а также международных консультаций по разработке специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Принятие Резолюции ЭСКАТО является крупным шагом в деле создания специального механизма, который будет направлен на последовательное решение вопросов, связанных с аральской проблематикой в рамках ООН, отметили в МИД.