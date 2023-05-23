Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT

CentralAsia (CA) - Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в числе которых находится Россельхозбанк (РСХБ), к системе по обмену платежами между странами SWIFT. Рестрикции могут быть смягчены или сняты только после того, как конфликт на Украине завершится, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Подсоединение РСХБ к SWIFT остается одним из пяти основных требований российской стороны в рамках черноморской инициативы, продленной до 17 июля включительно.