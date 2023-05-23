TikTоk заблокировали в штате Монтана

CentralAsia (CA) - Монтана стала первым штатом в США, заблокировавшей социальную сеть TikTok. Решение о запрете было принято на прошлой неделе, передает «Би Би Си».

TikTok 22 мая подал иск в окружной суд США штата Монтана об отмене блокировки, считая это решение незаконным. В заявлении от TikTok говорится, что блокировка платформы является нарушением свободы слова Соединенных Штатов.

«TikTok оказался под пристальным вниманием властей по всему миру из-за опасений, что данные могут быть переданы китайскому правительству. Политический спектр США обеспокоен тем, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности», - говорится в статье.