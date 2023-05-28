Эрдоган vs Кылычдароглу. В Турции сегодня проходит второй тур президентских выборов

CentralAsia (CA) - В Турции сегодня, 28 мая, проходит второй тур выборов в президенты.

По результатам первого тура 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% и выше голосов. Явка избирателей тогда составила 88,92%.

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его главный соперник от объединенной оппозиции, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Третий кандидат, представитель крайне правого националистического крыла турецкой политики, Синан Оган, получил 5,7%. От его избирателей зависит результат второго тура. За Мухаррема Индже, возглавляющего Партию отечества и заявившего 11 мая о снятии своей кандидатуры, все же проголосовали 0,44%.