Уоррен Баффет считает, что успешная и счастливая жизнь сводится к 4 простым вещам. Каким?

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в мире Уоррен Баффет делится своим мнением, как жить успешной и счастливой жизнью. Он считает, что это сводится к четырем простым вещаем. Inc. представляет их:

Об успехе

Когда вы доживете до моего возраста, вы добьетесь успеха, если люди, которых вы надеетесь заполучить, будут любить тебя.

Это верно, когда речь идет о семье и друзьях. Исследования показывают, что вы определенно добьетесь большего успеха, если выйдете замуж за правильного человека. В бизнесе это тоже верно. Навыки, образование, опыт — когда речь идет об успехе, все это имеет значение.

Но одно важнее. Настоящий успех — такой успех, который также приводит к счастью, — невозможен, если вы не построите хорошие отношения. Конечно, вы можете быть корыстным, несносным и невыносимым и при этом разбогатеть. Но вы будете богатым и одиноким.

Добиться успеха намного проще, если вы нравитесь людям; когда ваши сотрудники, клиенты, партнеры и коллеги не только надеются на ваш успех, но и активно помогают вам добиться его. Такие отношения не только делают вас успешными в бизнесе, они делают вас успешными в жизни. И делают вас намного счастливее.

О выборе второй половинки

Если вы хотите общаться с людьми, которыми вы хотели бы быть, вы будете двигаться в этом направлении. И самым важным человеком в этом отношении является ваш супруг. Я не могу переоценить, насколько это важно, выйти замуж за правильного человека. Это принесет большие изменения в вашу жизнь.

Исследования показывают, что люди с благоразумными и надежными партнерами, как правило, лучше работают, чаще получают продвижение по службе, больше зарабатывают и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. То, что исследователи называют «добросовестностью партнера», предсказывало будущую удовлетворенность работой, доход и вероятность продвижения по службе.

По мнению исследователей, «добросовестные» партнеры выполняют больше домашних дел, демонстрируют более прагматичное поведение, которому могут подражать их супруги, и способствуют более удовлетворительной семейной жизни — все это позволяет их супругам больше сосредоточиться на работе.

Как написал один исследователь: «Результаты показывают, что характерные особенности человека, на котором он женится, влияют на важные аспекты его профессиональной жизни». Или, говоря простым языком, хороший партнер подает хороший пример и помогает вам стать еще лучше.

Это не означает, что вы выбираете свою вторую половинку исключительно на основе добросовестности. Как пишут исследователи, «брак с добросовестным партнером может поначалу звучать как рецепт жесткого и тусклого образа жизни». Вы также не должны прекращать отношения только потому, что чувствуете, что вашему партнеру не хватает этих качеств. Но оказывается, что наличие добросовестного и предусмотрительного партнера является частью рецепта лучшей и более успешной карьеры.

Поэтому вместо того, чтобы ожидать, что ваш партнер изменится, подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы больше поддерживать свою вторую половинку. Может быть, вы можете взять на себя управление финансами или заняться домашними делами, ремонтом или графиком.

В конце концов, лучший способ вести за собой — личный пример, и со временем вы можете обнаружить, что вы и ваша вторая половинка составляют выдающуюся и взаимоподдерживающую команду, которая с большей вероятностью поможет друг другу в достижении своих целей.

О тайм-менеджменте

Разница между успешными людьми и действительно успешными людьми заключается в том, что действительно успешные люди говорят «нет» почти всему.

Люди будут хотеть вашего времени. Это единственное, что нельзя купить. В принципе, я могу купить все, что захочу, но я не могу купить время.

Эффективные люди организованы и компетентны. Они вычеркивают дела из своего списка дел. Они завершают проекты. Они добиваются цели: чем больше вещей, тем лучше делают.

Эффективные люди делают все это, они вычеркивают нужные пункты из своих списков дел. Они завершают правильные проекты. Они делают правильные вещи. Они делают то, что имеет наибольшее значение для их бизнеса и для них самих.

Если вы изо всех сил пытаетесь достичь чего-то, сделайте шаг назад. Определите, что действительно важно. Определите, что действительно приводит к результатам. В большинстве случаев то, что действительно приводит к результатам, это вы.

Так что перестаньте думать, что ваше присутствие абсолютно необходимо на каждой встрече и при каждом звонке. Это особенно верно, если вы лидер, потому что, когда вас нет рядом, ваши команды естественным образом испытывают большее чувство свободы, автономии и, самое главное, ответственности.

Делайте то, что делает Баффет: рассматривайте открытый календарь как возможность, а не как обязательство. Потому что полный календарь — ужасный показатель успеха.

О найме замечательных людей

Чтобы быть победителем, работайте с победителями.

Баффет не просто изучает компании, чтобы определить возможности. Он также работает над выявлением компаний с лидерами, способными использовать эти возможности, а затем развивать их.

Ясно, что он отличный менеджер, но, что более важно, он отличный идентификатор.

Что касается эффективности команды, коэффициент воздействия составляет примерно 90% команды на 10% лидера; отличная команда с посредственным лидером почти всегда превосходит посредственную команду с великим лидером. Соберите команду замечательных продавцов, и вы можете оставить их в покое. Соберите команду замечательных инженеров, и вы можете оставить их в покое.

Какими бы трансформационными, вдохновляющими или исключительными они ни были, даже лучшие лидеры могут производить только постепенные улучшения.

Это не означает, что вы не должны тратить много времени на развитие людей, которыми вы сейчас руководите. Вы определенно должны.

Но вы также должны потратить время на выявление людей, которых на самом деле не нужно вести. Добавьте замечательных людей в свою команду, и вы сможете тратить меньше времени на управление этой командой и еще больше времени на поиск замечательных людей для добавления в команду.

Это облегчит привлечение замечательных людей, поскольку суперзвезды любят работать с суперзвездами.

Сделайте это, и хотя ваша работа никогда не будет легкой, она определенно станет намного проще.