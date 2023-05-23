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Премьер-министр России уверен, что товарооборот с Китаем достигнет $200 млрд
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин

CentralAsia (CA) -  Объем взаимной торговли России и Китая повышается уже два года подряд примерно на треть, в 2022 году он достиг рекордного показателя – около 190 млрд долларов. Об этом сказал глава правительства России Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Он выразил уверенность, что в 2023 году объем взаимной торговли достигнет 200 млрд долларов – ранее такую задачу поставили президент России и председатель КНР. По итогам I квартала текущего года уже отмечается увеличение товарооборота почти на четверть.

Как сообщила пресс-служба правительства, снижается зависимость торговли от западных валют. В 2022 году почти две трети расчетов между Россией и КНР проводится в национальных валютах. Работа по укреплению экономического суверенитета будет продолжена.

Михаил Мишустин напомнил о поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином задачах, которые позволят предпринимателям двух стран найти точки роста:

- существенно увеличить масштабы двусторонней торговли;

- улучшить логистическую связанность;

- повысить уровень финансовой и промышленной кооперации;

- укрепить энергетическое партнерство;

- расширить сотрудничество в сфере технологий и инноваций.

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