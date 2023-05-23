Премьер-министр России уверен, что товарооборот с Китаем достигнет $200 млрд

- Азия и мир, экономика
- 14:55, 23 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Объем взаимной торговли России и Китая повышается уже два года подряд примерно на треть, в 2022 году он достиг рекордного показателя – около 190 млрд долларов. Об этом сказал глава правительства России Михаил Мишустин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
Он выразил уверенность, что в 2023 году объем взаимной торговли достигнет 200 млрд долларов – ранее такую задачу поставили президент России и председатель КНР. По итогам I квартала текущего года уже отмечается увеличение товарооборота почти на четверть.
Как сообщила пресс-служба правительства, снижается зависимость торговли от западных валют. В 2022 году почти две трети расчетов между Россией и КНР проводится в национальных валютах. Работа по укреплению экономического суверенитета будет продолжена.
Михаил Мишустин напомнил о поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином задачах, которые позволят предпринимателям двух стран найти точки роста:
- существенно увеличить масштабы двусторонней торговли;
- улучшить логистическую связанность;
- повысить уровень финансовой и промышленной кооперации;
- укрепить энергетическое партнерство;
- расширить сотрудничество в сфере технологий и инноваций.