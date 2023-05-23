Европейский фонд мира выделил 10 млрд евро на военную поддержку Украины

CentralAsia (CA) - Европейский фонд мира (EPF) выделил 10 млрд евро на военную поддержку Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Как сообщила пресс-служба Евросоюза, государства-члены EPF представили счета на сумму 10 млрд евро, что намного больше, чем ожидалось. Эти деньги пойдут на развитие и поддержку украинской армии. В нескольких странах началась подготовка пилотов для истребителей F16.

«И они открыли двери для предоставления военных истребителей. Вы знаете, всё как обычно: мы обсуждаем и в начале никто не хочет, а под конец — с «Леопардами», с F16 — появляется решение предоставить военную поддержку, потому что это то, что абсолютно необходимо Украине для защиты [себя]», - заявил Жозеп Боррель.