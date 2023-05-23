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В горах Алматинской области прогнозируют мокрый снег, град

CentralAsia (KZ) -  С прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег), град. Об этом сообщает Казгидромет.

На большую часть республики будет влиять отрог антициклона, с которым будет ясная погода без осадков. По республике сохраняются усиление ветра, на юге – пыльная буря.

На востоке, в центре Павлодарской, Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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