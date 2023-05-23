Активность российского наступления на Бахмутском направлении снизилась, - замминистра обороны Украины
- Азия и мир, политика
- 17:11, 23 мая 2023
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- Обновлено: 17:13, 23 мая 2023
Анна Маляр
CentralAsia (CA) - В эти сутки активность наступательных действий российских сил на Бахмутском направлении несколько снизилась, пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.
Вместе с тем, по ее словам, количество обстрелов стабильно высокое.
В городе Бахмут бои уменьшились, российские военные продолжают зачистку районов, взятых ими под контроль, пишет она.
Украинские войска контролируют юго-западную окраину города, микрорайон «Самолёт».
«По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение», - утверждает она.
В пригороде Бахмута продолжаются бои, российская армия пытается занять стратегически важные пункты и несёт большие потери, добавила Анна Маляр.
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