В Брюсселе идут протесты против социального демпинга

CentralAsia (CA) - Более 18 000 профсоюзных активистов из христианских, либеральных и социалистических профсоюзов вышли в понедельник на улицы Брюсселя, чтобы выразить протест против социального демпинга и эрозии права на забастовку. Об этом сообщает vrt.news.

Демонстрация началась с выступлений профсоюзных лидеров возле Северного железнодорожного вокзала Брюсселя. Она возникла в результате запланированной реструктуризации в сети супермаркетов Delhaize, которая объявила, что намерена передать на франчайзинг все 128 магазинов, в настоящее время управляемые собственными силами. Во время шествия мимо здания брюссельского суда были выпущены воздушные шары. Профсоюзы утверждают, что решения суда ограничили право на забастовку.