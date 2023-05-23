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В Брюсселе идут протесты против социального демпинга

CentralAsia (CA) -  Более 18 000 профсоюзных активистов из христианских, либеральных и социалистических профсоюзов вышли в понедельник на улицы Брюсселя, чтобы выразить протест против социального демпинга и эрозии права на забастовку. Об этом сообщает vrt.news.

Демонстрация началась с выступлений профсоюзных лидеров возле Северного железнодорожного вокзала Брюсселя. Она возникла в результате запланированной реструктуризации в сети супермаркетов Delhaize, которая объявила, что намерена передать на франчайзинг все 128 магазинов, в настоящее время управляемые собственными силами. Во время шествия мимо здания брюссельского суда были выпущены воздушные шары. Профсоюзы утверждают, что решения суда ограничили право на забастовку.

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