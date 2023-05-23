В России предложили уравнять зарплаты мигрантов и россиян

CentralAsia (CA) - Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением обязать работодателей устанавливать зарплату трудовым мигрантам не ниже, чем гражданам России, передает РИА Новости.

«Предлагается на законодательном уровне обязать работодателей устанавливать уровень заработной платы для трудовых мигрантов не ниже той, которую получают граждане России на аналогичных должностях в соответствующем субъекте Российской Федерации», - говорится в документе.

В случае нарушения данной нормы Миронов предлагает установить штрафы, которые будут направляться на улучшение жизни многодетных семей. Кроме того, Миронов предлагает создать фонд для улучшения демографической ситуации и поддержки многодетных семей. По мнению Миронова, наполнение данного фонда можно осуществить в том числе за счет дополнительного налога для работодателей, которые используют труд мигрантов. Так, работодатель будет должен ежемесячно «перечислять 2% от доходов нанятых им трудовых мигрантов».

Миронов отметил, что при реализации дополнительного налога есть «риски развития теневого сектора экономики», поэтому парламентарий предложил главе кабмина рассмотреть и альтернативный вариант: ввести государственную комиссию в размере 1% на переводы, направляемые трудовыми мигрантами в другие страны. По словам Миронова, «переводя денежные средства в другие страны, трудовые мигранты способствуют ослаблению экономического потенциала России».

Миронов также предложил увеличить штраф для работодателей за неуплату страховых взносов за иностранных рабочих с 20% до 100% от неуплаченной суммы взносов.

Миронов подчеркнул, что реализация данных предложений позволит решить и проблему демографического спада, и рост трудовой миграции. По мнению Миронова, увеличение миграционных потоков будет иметь катастрофические последствия.

«Дальнейшее увеличение миграционных потоков, сопряженное с дальнейшей убылью населения России, будет иметь катастрофические последствия для существования государствообразующего русского народа, который рискует со временем потерять свой статус,» - сказал Миронов.