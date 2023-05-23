Российская армия стала воевать лучше, чем в первые месяцы вторжения в Украину, - доклад британских экспертов

- Азия и мир, политика
- 19:18, 23 мая 2023
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- Обновлено: 19:25, 23 мая 2023
CentralAsia (CA) - Эксперты Британского института оборонных исследований (The Royal United Services Institute - RUSI) представили доклад о состоянии российской армии спустя год после начала полномасштабной войны с Украиной.
Авторы доклада пишут, что попытались обрисовать, как российские войска адаптировали свою тактику в украинском конфликте, и какие проблемы это создало для украинских военных, которые необходимо преодолеть.
Вот что написали эксперты RUSI.
- Тактика российской пехоты перешла от попыток развертывания единообразных батальонных тактических групп в качестве общевойсковых подразделений к стратифицированному делению по функциям на линейные, штурмовые, специализированные и одноразовые войска.
Они объединяются в группы, организованные по заданиям. Линейная пехота в основном используется для удержания земли и оборонительных операций. Одноразовая пехота используется для непрерывных перестрелок либо для выявления украинских огневых позиций, на которые затем нацеливается специализированная пехота, либо для поиска слабых мест в украинской обороне, которые будут приоритетными для штурма. Потери очень неравномерно распределены по этим функциям. Главной слабостью российских пехотных подразделений является низкий моральный дух, что приводит к плохой сплоченности подразделений и взаимодействию между подразделениями.
- Российское машиностроение зарекомендовало себя как одна из самых сильных отраслей российской армии.
Российские инженеры возводят сложные заграждения и полевые укрепления по всему фронту. Это включает в себя укрепленные бетоном траншеи и командные бункеры, проволочные заграждения, ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля. Российская система минирования обширна и включает в себя противотанковые мины и противопехотные мины, инициируемые жертвой, причем последние часто устанавливаются с несколькими механизмами инициирования, чтобы усложнить прохождение. Эти оборонительные сооружения представляют собой серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций.
- Российская бронетехника редко используется для попыток прорыва.
Вместо этого бронетехника в основном используется в качестве огневой поддержки для ведения точного огня по украинским позициям. Россия начала применять тепловую маскировку на своих транспортных средствах и, используя ряд других модификаций и тактических приемов, техник и процедур (TTP), значительно снизила обнаруживаемость танков на дистанциях противостояния. Кроме того, эти меры снизили вероятность поражения различными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) на дальностях свыше 1400 м.
- Российская артиллерия приступила к существенной доработке разведывательно-ударного комплекса после уничтожения ее запасов боеприпасов и инфраструктуры командования и контроля управляемыми реактивными системами залпового огня (GMLRS) в июле 2022 года.
Это привело к гораздо более тесной интеграции нескольких беспилотных летательных аппаратов, непосредственно поддерживающих командиров, уполномоченных вести огонь. Российская артиллерия также улучшила свою способность вести огонь с нескольких позиций, а также вести огонь и перемещаться, снижая восприимчивость к контрбатарейному огню. Ключевой системой, обеспечивающей такую координацию, по-видимому, является Стрелецкая система. Произошел сдвиг в использовании 152-мм гаубиц в пользу гораздо большего акцента на 120-мм минометах при ведении огня со стороны России; это отражает наличие боеприпасов и стволов. Ответный огонь России представляет собой самую большую проблему для украинских наступательных операций. Российская артиллерия также все больше полагается на боеприпасы для ведения контрбатарейного огня.
- Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остается мощной, с приблизительным распределением по крайней мере одной крупной системы на каждые 10 км фронта.
Эти системы в значительной степени ориентированы на поражение беспилотных летательных аппаратов и, как правило, не пытаются нейтрализовать их воздействие. Потери украинских беспилотников остаются примерно на уровне 10 000 в месяц. Российская система РЭБ также, по-видимому, добивается перехвата и расшифровки в режиме реального времени украинских 256-битных зашифрованных тактических систем связи Motorola, которые широко используются Вооруженными силами Украины.
- Российская система противовоздушной обороны также значительно повысила свою эффективность теперь, когда она размещена в известных и довольно статичных местах и должным образом подключена.
Хотя Россия упорно пыталась реагировать на возникающие угрозы, со временем она адаптировалась. По оценкам украинских военных, российская противовоздушная оборона в настоящее время перехватывает часть ударов GMLRS, поскольку российская точечная оборона напрямую подключена к превосходящему радару.
- Российская авиация по-прежнему ограничена в нанесении ответных ударов, начиная от ответных залпов С-8 с высоты по украинским опорным пунктам и заканчивая планирующими бомбами ФАБ-500, сбрасываемыми со средней высоты на дальность до 70 км.
Украинские военные отмечают, что Россия располагает большими запасами ФАБ-500 и систематически модернизирует их с помощью комплектов для глиссирования. Несмотря на то, что они обладают лишь ограниченной точностью, размер этих боеприпасов представляет серьезную угрозу. Российские воздушно-космические силы остаются «существующей силой» и представляют серьезную угрозу для наступающих украинских войск, хотя в настоящее время у них нет возможностей проникнуть через украинскую противовоздушную оборону.
После уничтожения российской инфраструктуры командования и контроля в июле 2022 года российские военные вывели основные штабы за пределы досягаемости GMLR (ракета) и разместили их в укрепленных сооружениях. Они также подключили их к украинской гражданской телекоммуникационной сети и использовали полевые кабели для ответвления от нее к штабу бригады дальше. Назначенные активы, как правило, подключаются к этим штаб-квартирам по микролинии, что значительно снижает их сигнатуру. В то же время, начиная с батальона, российские войска в значительной степени полагаются на незашифрованные аналоговые военные радиостанции, что отражает нехватку подготовленных связистов на тактическом уровне.
«Обзор российской адаптации показывает силу, которая способна улучшать и эволюционировать в использовании ключевых систем. Имеются свидетельства централизованного процесса выявления недостатков в сфере занятости и разработки мер по их устранению. Тем не менее, большая часть этой адаптации носит реактивный характер и направлена на восполнение серьезных недостатков в российских подразделениях.
В результате получается структура, которая со временем становится лучше в решении проблем, с которыми она сталкивается непосредственно, но при этом изо всех сил пытается предвидеть новые угрозы.
Таким образом, вывод заключается в том, что российские Вооруженные силы представляют серьезную проблему для украинских военных. Тем не менее, если Украина сможет разрушить российскую оборону и навязать им динамичную ситуацию, российские подразделения, вероятно, быстро потеряют координацию», - пишут эксперты RUSI.