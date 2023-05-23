Российская армия стала воевать лучше, чем в первые месяцы вторжения в Украину, - доклад британских экспертов

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - Эксперты Британского института оборонных исследований (The Royal United Services Institute - RUSI) представили доклад о состоянии российской армии спустя год после начала полномасштабной войны с Украиной.

Авторы доклада пишут, что попытались обрисовать, как российские войска адаптировали свою тактику в украинском конфликте, и какие проблемы это создало для украинских военных, которые необходимо преодолеть.

Вот что написали эксперты RUSI.

Тактика российской пехоты перешла от попыток развертывания единообразных батальонных тактических групп в качестве общевойсковых подразделений к стратифицированному делению по функциям на линейные, штурмовые, специализированные и одноразовые войска.

Они объединяются в группы, организованные по заданиям. Линейная пехота в основном используется для удержания земли и оборонительных операций. Одноразовая пехота используется для непрерывных перестрелок либо для выявления украинских огневых позиций, на которые затем нацеливается специализированная пехота, либо для поиска слабых мест в украинской обороне, которые будут приоритетными для штурма. Потери очень неравномерно распределены по этим функциям. Главной слабостью российских пехотных подразделений является низкий моральный дух, что приводит к плохой сплоченности подразделений и взаимодействию между подразделениями.

Российское машиностроение зарекомендовало себя как одна из самых сильных отраслей российской армии.

Российские инженеры возводят сложные заграждения и полевые укрепления по всему фронту. Это включает в себя укрепленные бетоном траншеи и командные бункеры, проволочные заграждения, ежи, противотанковые рвы и сложные минные поля. Российская система минирования обширна и включает в себя противотанковые мины и противопехотные мины, инициируемые жертвой, причем последние часто устанавливаются с несколькими механизмами инициирования, чтобы усложнить прохождение. Эти оборонительные сооружения представляют собой серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций.

Российская бронетехника редко используется для попыток прорыва.

Вместо этого бронетехника в основном используется в качестве огневой поддержки для ведения точного огня по украинским позициям. Россия начала применять тепловую маскировку на своих транспортных средствах и, используя ряд других модификаций и тактических приемов, техник и процедур (TTP), значительно снизила обнаруживаемость танков на дистанциях противостояния. Кроме того, эти меры снизили вероятность поражения различными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) на дальностях свыше 1400 м.

Российская артиллерия приступила к существенной доработке разведывательно-ударного комплекса после уничтожения ее запасов боеприпасов и инфраструктуры командования и контроля управляемыми реактивными системами залпового огня (GMLRS) в июле 2022 года.

Это привело к гораздо более тесной интеграции нескольких беспилотных летательных аппаратов, непосредственно поддерживающих командиров, уполномоченных вести огонь. Российская артиллерия также улучшила свою способность вести огонь с нескольких позиций, а также вести огонь и перемещаться, снижая восприимчивость к контрбатарейному огню. Ключевой системой, обеспечивающей такую координацию, по-видимому, является Стрелецкая система. Произошел сдвиг в использовании 152-мм гаубиц в пользу гораздо большего акцента на 120-мм минометах при ведении огня со стороны России; это отражает наличие боеприпасов и стволов. Ответный огонь России представляет собой самую большую проблему для украинских наступательных операций. Российская артиллерия также все больше полагается на боеприпасы для ведения контрбатарейного огня.

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) остается мощной, с приблизительным распределением по крайней мере одной крупной системы на каждые 10 км фронта.

Эти системы в значительной степени ориентированы на поражение беспилотных летательных аппаратов и, как правило, не пытаются нейтрализовать их воздействие. Потери украинских беспилотников остаются примерно на уровне 10 000 в месяц. Российская система РЭБ также, по-видимому, добивается перехвата и расшифровки в режиме реального времени украинских 256-битных зашифрованных тактических систем связи Motorola, которые широко используются Вооруженными силами Украины.

Российская система противовоздушной обороны также значительно повысила свою эффективность теперь, когда она размещена в известных и довольно статичных местах и должным образом подключена.

Хотя Россия упорно пыталась реагировать на возникающие угрозы, со временем она адаптировалась. По оценкам украинских военных, российская противовоздушная оборона в настоящее время перехватывает часть ударов GMLRS, поскольку российская точечная оборона напрямую подключена к превосходящему радару.

Российская авиация по-прежнему ограничена в нанесении ответных ударов, начиная от ответных залпов С-8 с высоты по украинским опорным пунктам и заканчивая планирующими бомбами ФАБ-500, сбрасываемыми со средней высоты на дальность до 70 км.

Украинские военные отмечают, что Россия располагает большими запасами ФАБ-500 и систематически модернизирует их с помощью комплектов для глиссирования. Несмотря на то, что они обладают лишь ограниченной точностью, размер этих боеприпасов представляет серьезную угрозу. Российские воздушно-космические силы остаются «существующей силой» и представляют серьезную угрозу для наступающих украинских войск, хотя в настоящее время у них нет возможностей проникнуть через украинскую противовоздушную оборону.

После уничтожения российской инфраструктуры командования и контроля в июле 2022 года российские военные вывели основные штабы за пределы досягаемости GMLR (ракета) и разместили их в укрепленных сооружениях. Они также подключили их к украинской гражданской телекоммуникационной сети и использовали полевые кабели для ответвления от нее к штабу бригады дальше. Назначенные активы, как правило, подключаются к этим штаб-квартирам по микролинии, что значительно снижает их сигнатуру. В то же время, начиная с батальона, российские войска в значительной степени полагаются на незашифрованные аналоговые военные радиостанции, что отражает нехватку подготовленных связистов на тактическом уровне.

«Обзор российской адаптации показывает силу, которая способна улучшать и эволюционировать в использовании ключевых систем. Имеются свидетельства централизованного процесса выявления недостатков в сфере занятости и разработки мер по их устранению. Тем не менее, большая часть этой адаптации носит реактивный характер и направлена на восполнение серьезных недостатков в российских подразделениях.

В результате получается структура, которая со временем становится лучше в решении проблем, с которыми она сталкивается непосредственно, но при этом изо всех сил пытается предвидеть новые угрозы.

Таким образом, вывод заключается в том, что российские Вооруженные силы представляют серьезную проблему для украинских военных. Тем не менее, если Украина сможет разрушить российскую оборону и навязать им динамичную ситуацию, российские подразделения, вероятно, быстро потеряют координацию», - пишут эксперты RUSI.