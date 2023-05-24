Прошел День монгольского языка и традиционной культуры в Швейцарии

CentralAsia (MNG) - День монгольского языка и традиционной культуры был организован 20 мая Посольством Монголии в Швейцарии в сотрудничестве с монгольской общиной Швейцарии, монгольской общиной франкоязычной части Швейцарии, Монгольским детским обществом в Женеве и GM-Star Club.

Основной целью этого мероприятия было продвижение монгольских традиционных обычаев и родного языка среди детей, проживающих в Швейцарии. В мероприятии приняли участие около 50 детей. Были проведены различные мероприятия, в том числе конкурсы сочинений, конкурс рисунков «Моя Родина-Монголия». Те, кто принимал активное участие, были награждены подарками.

Кроме того, на мероприятии выступили ансамбль народной музыки «ТЕЗО» и танцевальный коллектив «Донж». Они продемонстрировали свои художественные работы и рассказали о традиционной монгольской музыке и монгольском бийелгэе, чтобы просветить присутствующих детей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения