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Министр иностранных дел Монголии посетит Саудовскую Аравию

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 24-26 мая, сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Отмечается, что Батцэцэг посетит страну по приглашению главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

В ходе визита глава внешнеполитического ведомства Монголии встретится со своим коллегой из Саудовской Аравии и другими официальными лицами для обмена мнениями по вопросам двусторонних отношений.

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