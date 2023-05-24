Министр иностранных дел Монголии посетит Саудовскую Аравию

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию 24-26 мая, сообщает пресс-служба МИД Монголии.

Отмечается, что Батцэцэг посетит страну по приглашению главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

В ходе визита глава внешнеполитического ведомства Монголии встретится со своим коллегой из Саудовской Аравии и другими официальными лицами для обмена мнениями по вопросам двусторонних отношений.

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