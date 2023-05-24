Международный поэтический форум «Улан-Батор» для содействия всемирному признанию

CentralAsia (MNG) - Международный поэтический форум «Улан-Батор» был тщательно организован 19-22 мая с целью содействия всемирному признанию монгольской литературы, повышения имиджа нации благодаря ее богатому литературному наследию, просвещения общества, укрепления национальных ценностей и содействия более широкому сотрудничеству.

В форуме приняли активное участие в общей сложности 11 уважаемых поэтов и издателей из 9 разных стран, а также более 200 монгольских поэтов, писателей, переводчиков, исследователей и представителей сельских районов. Мероприятие включало в себя поэтические беседы «Литература и современность», семинар «Литературное сотрудничество» и чтение литературы «Гармония языков», которые прошли с большим успехом и способствовали глубокому обмену опытом и знаниями между участниками.

Во время Международного поэтического форума были переведены 38 стихотворений монгольских и зарубежных поэтов, а также новые книги, в том числе «Обнимая туман» израильского поэта, профессора и известного архитектора Хаима Дотана и «Дорога, протянувшаяся к небу» бангладешского поэта, переводчика и издателя Аминура Рахмана.

К вашему сведению, израильский поэт Хаим Дотан также является архитектором, и одной из его главных работ является стеклянный мост из фильма «Аватар», который является одним из 11 самых величественных мостов в мире. Он преподает в Школе изящных искусств Шанхайского университета Фудун, а его сборники стихов, такие как «После дождя» и «Эхо в пустыне», изданы на нескольких языках.

В ходе форума был подписан меморандум о взаимопонимании по изданию антологии монгольской и испанской поэзии в 2024 году в Мадриде, Испания. Чтобы переводить монгольскую литературу на иностранные языки и знакомить монголов с новой мировой классикой, необходимы профессиональные литературные переводчики и профессиональные исследователи, отметили ученые и писатели в ходе мероприятия.

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