Сбережения в иностранной валюте сократились на 616 млрд тугриков

CentralAsia (MNG) - На конец апреля этого года банковские сбережения в национальной валюте составили 13,5 трлн тугриков, увеличившись на 424,8 млрд тугриков (3,2 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшившись на 206,1 миллиарда тугриков (1,5 процента) по сравнению с предыдущим месяцем. аналогичный период предыдущего года.

12 триллионов тугриков (88,9 процента) сбережений принадлежат гражданам, а 1,5 триллиона тугриков (11,1 процента) принадлежат предприятиям и организациям.

Национальный статистический комитет сообщил, что сбережения в иностранной валюте достигли 5,3 триллиона тугриков, сократившись на 616,5 миллиарда тугриков (10,4 процента) по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 976,5 миллиарда тугриков (22,4 процента) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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