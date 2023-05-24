Оглушительный успех монгольской группы «Тэнгэр Аялгуу» на международной арене

CentralAsia (MNG) - Международный конкурс камерной музыки в Осаке и Festa 2023 проходили с 12 по 18 мая, в них приняли участие 89 ансамблей из 30 стран, включая США, Францию, Германию, Австрию, Англию, Швейцарию, Японию, Россию, Молдову и Нидерланды, боролись за высшие награды.

Заметного триумфа на конкурсе добился монгольский фольклорный ансамбль «Тэнгэр Аялгуу». Их завораживающее выступление очаровало жюри, принеся им не только престижную золотую премию Менухина /эквивалентную первой премии/, но также специальную премию фольклора и приз онлайн-аудитории. Пятеро музыкантов, одетые в потрясающие красно-черные традиционные костюмы, продемонстрировали свой исключительный талант, играя на восьми традиционных монгольских музыкальных инструментах. Они набрали впечатляющие 107 голосов, превысив общее количество голосов, полученных двумя другими финалистами.

«Тэнгэр Аялгуу» не только заслужил похвалу, но и прекрасную возможность. Их привлекательное достижение дает им право отправиться в концертный тур по Японии в 2025 году.

Кроме того, ансамбль является Лучшим фольклорным ансамблем Азии 2006 года.

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