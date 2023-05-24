Национальный книжный фестиваль пройдет 26-28 мая на главной площади Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - 33-й Национальный книжный фестиваль пройдет 26-28 мая на площади Сухэ-Батора.

В соответствии с Указом Президента Монголии № 158 от 2012 года «О праздновании праздников книги» и Законом о всенародно отмечаемых праздниках и днях памяти «Дни национальной письменности, культуры и книги» отмечаются по всей стране по субботам и воскресеньям. третьей недели мая и сентября каждого года.

В этом контексте Секретариат Великого Государственного Хурала совместно с Министерством культуры, Аппаратом столичного губернатора и ОО «Книжный культурный мир» под эгидой Председателя Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав с девизом «Давайте читать дальше» в сельской местности страны 19-21 мая.

26-28 мая для читателей всех возрастов будут организованы разнообразные культурно-художественные мероприятия, такие как очень новые и редкие книги, фотовыставки, встречи писателей и читателей, литературные чтения, часы прослушивания книг, день поэзии. Кроме того, будут проводиться интеллектуальные мероприятия, такие как распространение культуры чтения, просвещение детей и молодежи через книги, прославление авторов и издателей, представление редких и классических произведений.

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