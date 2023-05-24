Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своей болезни

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своей болезни. Он рассказал, что переболел аденовирусом (относится к группе ОРВИ), который «лечится три дня», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь, это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там у меня было? Ничего»,— сказал Лукашенко на заседании по актуальным вопросам здравоохранения Белоруссии.

Он уточнил, что у него не было возможности лечиться, поскольку были запланированы поездки в Москву, Гродно, Гомель. В связи с этим, сказал Александр Лукашенко, «все это накопилось». «Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго»,— заявил белорусский лидер.

Слухи о том, что у Александра Лукашенко проблемы со здоровьем, распространились во время его визита в Москву 9 мая на парад Победы. Президент Белоруссии не прошёл вместе с другими лидерами стран СНГ от Кремля до Александровского сада, вместо этого его везли на электромобиле. Он также покинул российскую столицу раньше других приглашённых на торжественные мероприятия глав государств. В тот же день в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы. Это по поручению главы государства сделал министр обороны страны Виктор Хренин.

14 мая Лукашенко пропустил праздничные мероприятия в рамках дня государственных символов Белоруссии. Как отмечает «Еврорадио», белорусский президент болеет «вирусным заболеванием». Позднее первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил информацию о болезни президента Белоруссии, но отметил, что «речь не о ковиде». Также Затулин отметил, что «ничего сверхъестественного» в болезни Александра Лукашенко нет. Вновь он появился перед камерами 15 мая во время посещения центрального командного пункта ВВС.