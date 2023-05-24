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В одном из районов Астаны прогремели взрывы

CentralAsia (KZ) -  В Астане 23 мая в районе ТРЦ «Хан Шатыр» произошла серия взрывов. Об этом сообщает Tengri News.

Всего было три последовательных взрыва. На территории строящегося многоэтажного дома по улице Мухамедханова были видны столб дыма и пламя.

Пожар был ликвидирован в течение 17 минут.

По предварительным причинам, взрыв произошел в трех газовых баллонов, а также произошло горение 15 рулонов кровельного материала.

В тушении пожара задействовали 19 человек и 4 единицы техники.

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