В одном из районов Астаны прогремели взрывы
- Казахстан, происшествия
- 9:48, 24 мая 2023
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CentralAsia (KZ) - В Астане 23 мая в районе ТРЦ «Хан Шатыр» произошла серия взрывов. Об этом сообщает Tengri News.
Всего было три последовательных взрыва. На территории строящегося многоэтажного дома по улице Мухамедханова были видны столб дыма и пламя.
Пожар был ликвидирован в течение 17 минут.
По предварительным причинам, взрыв произошел в трех газовых баллонов, а также произошло горение 15 рулонов кровельного материала.
В тушении пожара задействовали 19 человек и 4 единицы техники.
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