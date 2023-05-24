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Признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана является красной линией, нарушение которой недопустимо, - глава Карабаха
Араик Арутюнян
Араик Арутюнян
Предыстория: Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

CentralAsia (CA) -  Признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана является красной линией, нарушение которой недопустимо, заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян в обращении, передает «Арцахпресс».

«Любое заявление и документ, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации для нас неприемлем. Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы», — сказал он.

По словам Арутюняна, власти республики предпринимают «практические шаги для противостояния внешним и внутренним вызовам». Он подчеркнул, что для Армении главным должна быть воля армянского народа.

«А урегулирование армяно-азербайджанских межгосударственных отношений не может происходить в совершенно отдельной от азербайджано-карабахского конфликта логике и за счет жизненно важных прав и интересов народа Арцаха, которые, кстати, являются неотъемлемой и важной частью жизненно важных прав и интересов всего армянского народа», — добавил Арутюнян.

Он призвал Россию исполнять обязательства и обеспечить безопасность населения Карабаха, а также обратился к Совбезу ООН с аналогичной просьбой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Он рассказал, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР, когда НКР входила в состав республики.

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