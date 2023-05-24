Экс-кандидат в президенты Турции поддержал Эрдогана во втором туре

- Азия и мир, политика
- 10:32, 24 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Бывший кандидат на президентских выборах в Турции Синан Оган от «Альянса предков», набравший в первом туре 5,17%, предложил своим избирателям поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Hurriyet.
«По итогам переговоров заявляю, что мы поддержим кандидата от Народного Союза. Я призываю тех, кто голосовал за нас, поддержать Эрдогана»,— сказал на собрании «Альянса предков» Синан Оган.
Синан Оган объявил о поддержке Эрдогана после личной встречи с ним. По данным Hurriyet, в обмен на поддержку Синан Оган потребовал от Эрдогана не изменять первые четыре статьи конституции, бороться против всех террористических организаций, постепенно депортировать сирийских беженцев, развивать экономику в соответствии с международными рынками и проявлять большую гибкость в политике процентных ставок.
«Альянс предков» — крайне правая националистическая коалиция. По взглядам его сторонники ближе к тем, кто поддерживает действующего президента.
В первом туре Эрдоган набрал 49,52% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Второй тур выборов пройдет 28 мая.