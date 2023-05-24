Посольство Кыргызстана скоро откроется в Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился об открытии посольства Кыргызстана в Улан-Баторе, Монголия.

Данное решение принято с целью содействия развитию политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Кыргызстаном и Монголией.'

Кабинет Министров этой страны решит организационные и финансовые вопросы, связанные с работой посольства Кыргызстана в Монголии.

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