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Посольство Кыргызстана скоро откроется в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился об открытии посольства Кыргызстана в Улан-Баторе, Монголия.

Данное решение принято с целью содействия развитию политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Кыргызстаном и Монголией.'

Кабинет Министров этой страны решит организационные и финансовые вопросы, связанные с работой посольства Кыргызстана в Монголии.

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