ВВП Монголии вырос на 7,9% в первом квартале года

CentralAsia (MNG) - Валовой внутренний продукт (ВВП) Монголии увеличился на 7,9 процента в годовом исчислении в первом квартале этого года, сообщило Национальное статистическое управление страны (НСУ).

Увеличение произошло в основном за счет значительного роста экспорта горнодобывающей продукции.

Экономика Монголии выросла на 4,8 процента в 2022 году и на 1,4 процента в 2021 году.

Международные банки и финансовые учреждения с оптимизмом смотрят на экономические перспективы Монголии. По прогнозам Азиатского банка развития, его ВВП вырастет на 5,4 процента в 2023 году и на 6,1 процента в 2024 году благодаря экспорту, восстановлению добычи полезных ископаемых и положительному влиянию на транспорт и другие сферы деятельности.

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