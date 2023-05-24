Пункты пропуска на границе Казахстана и Узбекистана перевели на усиленный режим работы

CentralAsia (KZ) - В рамках поручения правительства Казахстана принимаются меры по увеличению пропускной способности в пунктах пропуска и оптимизации процессов прохождения грузов и транспортных средств на границе с Узбекистаном, сообщает комитет государственных доходов Минфина, передает «Власть.kz».

Как сообщается, создана межведомственная рабочая группа в составе комитета госдоходов, Пограничной службы и министерства иностранных дел Казахстана, которая выехала на границу. Накануне там проведено оперативное совещание рабочей группы с уполномоченными госорганами сопредельного государства, по итогам которого составлен перечень проблемных зон, принят комплекс соответствующих мер по оперативному решению проблемных аспектов по скоплению на границе.

«В частности, осуществлено перераспределение потоков транспорта (значительный объем направлен на реконструированный пункт пропуска «Б.Конысбаева»), пункты пропуска переведены на усиленный режим работы, дополнительно укомплектован штат таможенных постов для ускоренного проведения контрольных операций по прохождению автомашин через границу. Главное диспетчерское управление КГД перешло на круглосуточный режим работы для выпуска грузов», - сообщили в комитете госдоходов.

Кроме этого, проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Узбекистана по увеличению количества приемки грузов и транспортных средств в обе стороны и ускоренному проведению контрольных операций на границе.

В ближайшие дни рабочая группа проинспектирует работу всех пунктов пропуска с обеих сторон.

По данным КГД, с мая увеличился ввоз плодоовощной продукции в Казахстан из Узбекистана, в том числе следующих транзитом в РФ, в связи с сезонным периодом. На сегодняшний день таможенными постами ДГД по Туркестанской области принимаются в среднем 900-1000 грузовых автотранспортных средств в сутки, а сопредельный пост Узбекистана полностью закрыт на период строительства.

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