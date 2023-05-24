В Кремле выступили против заморозки конфликта в Украине

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Россия солидарна со странами Запада в том, что военный конфликт в Украине не должен быть заморожен, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Россия стремится достичь всех целей своей военной операции.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами»,— пояснил ТАСС представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, какой из предложенных странами мирных планов по Украине Москве ближе и есть ли у нее свой вариант урегулирования конфликта, представитель Кремля отметил, что пока предпосылок для разрешения ситуации мирным путем нет.

«Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены»,— добавил он в ответ на вопрос, готов ли Кремль к переговорам с правительством Украины.