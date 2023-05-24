Информатику в школах Узбекистана начнут изучать с первого класса

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CentralAsia (UZ) - С нового учебного года в программе обучения первых классов школ Узбекистана появится информатика. Об этом сообщает пресс-служба президента страны по итогам состоявшейся 22 мая презентации главе государства предложений по развитию системы дошкольного и школьного образования.

В школах поэтапно будут внедрять новые учебные программы, основанные на международном опыте. Количество предметов в старших классах сократится с 16 до 11, при этом старшеклассникам предложат в дополнение к обязательным предметам выбрать специализацию из следующих сочетаний: химия — биология, математика – физика, история – право, родной язык и литература — иностранный язык.

«В настоящее время 70% тем в учебной программе не имеют связи с повседневной жизнью. Отныне доля практических занятий будет увеличена с 40% до 60%. Темы будут преподаваться на примере решения конкретной проблемы, а практические уроки – в форме выполнения проекта», — отметили в пресс-службе.

В рамках трансформации системы образования, повышения квалификации и стимулирования учителей решено, в частности:

лишить районные и городские отделы образования полномочий по проверке деятельности школ и оценке качества образования;

облегчить требования к организации частных школ;

создавать на местах советы директоров — для формирования корпуса квалифицированных управленческих кадров. Директора школ будут назначаться на эту должность по рекомендации совета путем открытого конкурса;

создать систему сертификации педагогов. Начинающий преподаватель должен будет отработать один год учителем-стажером и в течение этого периода получить сертификат;

испытания для присвоения квалификационной категории учителям проводить в два этапа. Первый этап — оценка знаний кандидата по профильному предмету, второй этап — оценка педагогического мастерства. Педагогам, получившим квалификационный сертификат, может выплачиваться надбавка в размере до 70% месячного оклада.

приравнять с 1 июня 2024 года ставки по оплате труда квалифицированных воспитателей детсадов к ставкам, применяемым к школьным учителям.

дать детским садам и специализированным школам право свободно распоряжаться внебюджетными средствами.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в детсадах Узбекистана внедрят программу «Первый шаг к гимнастике», а в начальных классах школ — программу «Гимнастика для детей». Кроме того, с 1 сентября 2023 года в одной из школ каждого района и города страны планируется в экспериментальном порядке внедрить обязательное обучение двум иностранным языкам и одной профессии. Во всех школах республики учащимся начальных классов должно предоставляться бесплатное питание.