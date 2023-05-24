Индия ввела проверки экспортных сиропов от кашля после гибели детей в Узбекистане и Гамбии

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CentralAsia (UZ) - Государственные лаборатории Индии будут проверять сиропы от кашля перед их экспортом после того, как лекарственные препараты связали с десятками случаев гибели детей, сообщает Reuters.

«С 1 июня любой сироп от кашля перед экспортом должен будет получить заключение государственной лаборатории об отсутствии опасных веществ», – сообщает издание со ссылкой на уведомление правительства Индии.

В уведомлении правительство перечислило семь федеральных государственных лабораторий, куда необходимо будет отправить образцы для проведения анализа, а также другие государственные лаборатории, сертифицированные национальным аккредитационным органом.

Фармацевтическая индустрия Индии объёмом в 41 млрд долларов – одна из крупнейших в мире, но её репутация пошатнулась после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила токсины в сиропах от кашля, производимых тремя индийскими компаниями. Сиропы, произведённые двумя из этих компаний, связали со смертью 70 детей в Гамбии и 19 детей в Узбекистане в 2022 году.

Ранее в Индии взяли образцы сиропов от кашля, произведённых компанией Maiden Pharmaceuticals Ltd, связанной с гибелью детей в Гамбии, но никаких вредных веществ не обнаружили. Однако токсины нашли во многих препаратах, произведённых компанией Marion Biotech, чьи сиропы связали с гибелью детей в Узбекистане.