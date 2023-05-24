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В WhatsApp добавили функцию редактирования отправленных сообщений

CentralAsia (CA) -  В WhatsApp появится возможность редактировать отправленные сообщения, сообщается в блоге мессенджера.

Чтобы исправить опечатку или вообще переписать сообщение уже после доставки нужно будет нажать на него и удерживать. В появившемся меню выбрать «изменить».

В WhatsApp отметили, что сделать исправления можно только в течение 15 минут после отправки.

«Ваши собеседники увидят пометку «Изменено», но не смогут посмотреть историю исправлений. Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием», – говорится в сообщении.

В компании сообщили, что новую функцию уже начали внедрять по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям.

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