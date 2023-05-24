В WhatsApp добавили функцию редактирования отправленных сообщений
- Азия и мир, общество
- 12:50, 24 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В WhatsApp появится возможность редактировать отправленные сообщения, сообщается в блоге мессенджера.
Чтобы исправить опечатку или вообще переписать сообщение уже после доставки нужно будет нажать на него и удерживать. В появившемся меню выбрать «изменить».
В WhatsApp отметили, что сделать исправления можно только в течение 15 минут после отправки.
«Ваши собеседники увидят пометку «Изменено», но не смогут посмотреть историю исправлений. Внесённые изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием», – говорится в сообщении.
В компании сообщили, что новую функцию уже начали внедрять по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям.
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