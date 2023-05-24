Великобритания вводит новые иммиграционные ограничения. Теперь иностранные аспиранты не смогут привозить свою семью

CentralAsia (CA) - Иностранные аспиранты, обучающиеся на курсах, не связанных с научными исследованиями, больше не смогут привозить в Великобританию членов своих семей, согласно новым ограничениям на иммиграцию. Об этом сообщает BBC News.

Заявление было сделано за два дня до того, как официальная статистика должна показать, что легальная миграция достигла рекордного уровня в 700 000 человек в этом году.

Премьер-министр страны Риши Сунак сказал, что этот шаг поможет снизить уровень миграции. В прошлом году иждивенцам иностранных студентов было выдано 135 788 виз, что почти в девять раз превышает показатель 2019 года. Он сказал кабинету министров, что изменения, которые начнутся в январе 2024 года, «существенно изменят цифры». Однако, как это повлияет на официальный уровень миграции, неясно, поскольку студенты и члены семей, приезжающие в Великобританию менее чем на год, не учитываются.