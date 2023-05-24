Белгородский губернатор сообщил о ночной атаке дронов

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CentralAsia (KZ) - Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 24 мая было зафиксировано большое количество атак беспилотных летательных аппаратов на регион. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, с большей частью справились средства ПВО, но есть повреждения в Белгороде и Борисовском районе. Пострадали легковой транспорт, частные дома, административные здания. В Грайворонском округе поврежден газопровод, произошел небольшой пожар.

«Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы — жду их доклада о причине данного возгорания. Отключены от газа Безымено и свинокомплекс. Еще раз повторюсь: надеюсь, наши газовики максимально быстро все исправят»,— написал губернатор в Telegram.

Отдельно он также сообщил, что в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено взрывное устройство над частным жилым домом. Оно не ворвалось, пострадавших и разрушений нет.

Село Терезовка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ, также сообщает губернатор. В результате один местный житель получил ранение нижних конечностей.

Белгородская область граничит с Луганской народной республикой, а также с Харьковской и Сумской областями Украины.

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