В Казахстане предложили ввести налог на вредные продукты

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CentralAsia (KZ) - Депутат Мажилиса Маггерам Маггерамов предложил ввести в Казахстане налог на вредные продукты, чтобы снизить их потребление и повысить качество здоровья. Об этом сообщает TengriNews.

По информации мажилисмена, в течение последних десяти лет подобные налоги устанавливали в Дании, Эквадоре, Египте, Франции, Венгрии, Мексике, США и других государствах. В подавляющем большинстве случаев, согласно данным медицинских служб, эти меры положительно повлияли на здоровье населения, потому что привели к снижению потребления вредных продуктов.

«В странах, где введен данный вид налога, до 70% производителей и продавцов продуктов питания снизили содержание вредных и облагаемых дополнительным налогом компонентов. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты», - говорится в депутатском запросе Маггерамова, адресованном премьер-министру.

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