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Глава ВОЗ призвал готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем коронавирус. Об этом он заявил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве. Он призвал все страны быть готовым дать коллективный ответ подобной угрозе.

«Угроза появления другого варианта (COVID-19), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом»,— отметил глава ВОЗ.

5 мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году. Гебрейесус отмечал, что принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.

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