Глава ВОЗ призвал готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19
- Азия и мир, общество
- 15:04, 24 мая 2023
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CentralAsia (CA) - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем коронавирус. Об этом он заявил на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве. Он призвал все страны быть готовым дать коллективный ответ подобной угрозе.
«Угроза появления другого варианта (COVID-19), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом»,— отметил глава ВОЗ.
5 мая ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19, который был введен в 2020 году. Гебрейесус отмечал, что принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.
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