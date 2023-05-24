Власти России исключили введение запрета на экспорт бензина

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CentralAsia (CA) - Российские власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина из России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме, передает РБК.

По его словам, обсуждается только вопрос снижения экспорта. Шульгинов добавил, что Минэнерго оценит в ближайшее время ситуацию на топливном рынке и сделает предложения по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива.

«Слово «запрет» мы не упоминаем. Мы говорим про ограничения. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниями по наращиванию предложения и на снижение экспорта, но не запрета. Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице. Будем мониторить и мониторим эту ситуацию и при необходимости выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизтоплива», — «сказал Шульгинов.

Стоимость бензина на биржевых торгах в России растет уже несколько месяцев. В мае биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России несколько раз устанавливала рекорды. В последний раз, 17 мая, был установлен исторический рекорд с ценой 61 409 руб. за тонну. В пресс-службе Минэнерго заявляли РБК, что рост биржевых цен на АИ-95 существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ.

Reuters со ссылкой на источники накануне утверждал, что для предотвращения дефицита бензина правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина и увеличения объемов его обязательной продажи на товарной бирже.