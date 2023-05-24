Китай построит в Узбекистане 11 солнечных и ветряных электростанций на $4,4 млрд

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CentralAsia (UZ) - Узбекистан договорился с Китаем о строительстве 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 ГВт на сумму $4,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.

Договоренности были достигнуты в ходе недавнего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР. Программа инвестиционно-технологического сотрудничества по развитию альтернативной энергетики стала одной из главных тем переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином. Она предусматривает строительство в Узбекистане солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, производство фотоэлектрических панелей, электрооборудования, трансформаторов, аккумуляторов, а также цифровизацию управления и подготовку специалистов.

По итогам визита был подписан 41 документ, в том числе соглашения о финансировании проекта строительства линий электропередач и подстанций и о подготовке ТЭО проектов «Строительство каскада Нарынской ГЭС в Наманганской области» и «Строительство каскада Айгаин ГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области».

О строительстве с участием Китая еще 11 ФЭС и ВЭС стало известно 23 мая на совещании у президента, где обсуждались темпы внедрения возобновляемых источников энергии в учреждениях социальной сферы и государственных ведомствах. В этом году в социальных и государственных учреждениях власти Узбекистана запланировали установить солнечные панели мощностью 220 МВт. По состоянию на конец мая установлены солнечные панели общей мощностью 107 МВт.

На совещании отмечалось, что крупные госкомпании проводят эти мероприятия в ускоренном темпе, но в социальных учреждениях работа идет медленно. Например, на зданиях вузов установлено 36% от общего запланированного количества панелей, на школах – 33%, в медицинских учреждениях – 28%. По республике в целом показатель достиг почти 50%, а, к примеру, в Ташкенте внедрение возобновляемых источников энергии составляет 26% от запланированного. Шавкат Мирзиёев поручил задействовать все возможности и ускорить работу.