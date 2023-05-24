В Казахстане построят 62 школы на деньги от коррупционеров

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане построят 62 школы на деньги от коррупционеров, соответствующий указ подписал министр просвещения страны Гани Бейсембаев, сообщает Zakon.kz.

По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в «Фонд поддержки инфраструктуры образования». На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге ($269,5 млн), которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

На данный момент запланированы постройки 62 школ и пристройки к существующим. На их строительство планируется выделить 96 млрд 495 млн тенге ($216,7 млн).

Перечень школ:

- В Астане - 10 школ на 7425 мест;

- В Алматинской области – 10 на 11 550 мест;

- В Туркестанской области – 9 школ на 2050 мест;

- В Жамбылской области – 6 школ на 2850 мест;

- В Кызылординской – 5 школ на 2175 мест;

- В Мангистауской области – 4 школы на 4800 мест.

- В Акмолинской области — 2 школы на 600 мест;

- В Актюбинской области – 3 школы на 620 мест;

- В Атырауской области – 2 школы на 1200 мест;

- В Восточно-Казахстанской – 2 школы на 900 мест;

- В Западной-Казахстанской – 2 школы на 708 мест;

- В Костанайской области – 2 школы на 1080 мест;

- В Северо-Казахстанской области – 2 школы на 900 мест;

- В Жетысуской, Улытауской и Павлодарской областях построят всего по одной школе на 1200, 200 и 312 мест, соответственно.

В начале марта министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что в 2023 году на деньги, изъятые у коррупционеров и поступившие в фонд поддержки инфраструктуры образования хотят построить более 70 школ.

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