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В Минске состоится заседание Совета министров обороны ОДКБ

CentralAsia (CA) -  В Минске 25 мая состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В заседании под председательством министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств – членов ОДКБ, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования.

В ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества и другие.

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