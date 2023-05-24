В Минске состоится заседание Совета министров обороны ОДКБ

- Азия и мир, политика
- 16:29, 24 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В Минске 25 мая состоится заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В заседании под председательством министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств – членов ОДКБ, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования.
В ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества и другие.