В Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди и тёплая погода

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 25-27 мая.

По данным синоптиков, погоду в эти дни будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохранятся дожди с грозами. Лишь на северо-западе республики прогнозируется погода без осадков.

Также по стране ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури.

Основной температурный фон по Казахстану днём: в западных регионах – 27-35°C тепла, на северо-западе – 25-30°C, на севере, востоке, в центре – небольшое понижение до 18-27°C, на юге – повышение до 25-33°C, на юго-востоке – до 23-30°C тепла.

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