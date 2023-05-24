Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в боях за Бахмут

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CentralAsia (CA) - Подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Бахмут около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

По словам Пригожина, всего ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных. В целом вместе с контрактниками в боях за Бахмут у «Вагнера» участвовали 35 тыс. человек.

«За время ведения операции я выбрал 50 тыс. заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту», — сказал Пригожин.

Со стороны ВСУ погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения, добавил он. Официального подтверждения этой информации не было.

Во время боев Пригожин неоднократно сообщал о «снарядном голоде» и связанным с ним потерях, предупреждая, что это может вынудить ЧВК передать позиции Минобороны России и оставить город. 7 мая Пригожин сообщил, что ЧВК обещали дать снаряды, а отвечать за взаимодействие со стороны Минобороны РФ будет генерал Сергей Суровикин.

20 мая Пригожин объявил о взятии Бахмута. Он сообщил, что в ближайшие дни бойцы «Вагнера» осмотрят город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». С этого дня ЧВК будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», сказал он.