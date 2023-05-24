Власти Турции выпустили предупреждение о торговых этикетках для туристов

CentralAsia (CA) - Министерство торговли Турции предупредило владельцев магазинов, которые не используют ценники в туристических зонах, о том, что цена на товары должна быть четко указана на турецком языке и обозначена как турецкая лира. Об этом сообщает DailyNews.

В письме, направленном министерством торговым организациям, говорится, что продукты, продаваемые в туристических районах, не маркируются, и что эта ситуация приводит к несправедливому отношению к туристам и потере доверия к турецкому туризму.

В Законе о защите прав потребителей есть положения о ценниках. В письме говорится, что на товарах, предлагаемых для розничной продажи, обязательно должна быть этикетка. На этикетках должны быть указаны характеристики товаров, отпускная цена и цена за единицу товара, а также дата начала действия цены. Если товар местного производства, он должен быть помечен как «отечественный продукт».

Эти надписи должны быть сделаны на турецком языке, а отпускные цены должны быть указаны в лирах с указанием символа валюты. Министерство также отметило, что ценники должны быть размещены на видных местах на товарах.