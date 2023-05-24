СМИ: Из-за поломки очистных установок Туркменистан поставляет Китаю газ с примесью серы

CentralAsia (TM) - Туркменистан уже несколько дней поставляет Китаю не очищенный от серы газ. Причина в том, что на газовом месторождении «Галкыныш» вышли из строя очистные установки, сообщает Turkmen.News со ссылкой на источник в госконцерне «Туркменгаз».

В ночь на 17 мая специалисты китайской компании CNPC обнаружили серу в товарном газе на границе Туркменистана с Узбекистаном. Выяснилось, что туркменская сторона закачивает в газопровод и отправляет в Китай газ без очистки от серы, которая повреждает трубы. По словам источника издания, на протяжении четырех дней на узбекском участке газопровода протяженностью 80 километров фиксировались утечки.

CNPC потребовала от Туркменистана решить проблему и наказать виновных, предупредив о намерении добиться выплаты компенсации. 20 мая руководство «Туркменгаза» сообщило китайским партнерам об устранении поломки. Но источники Turkmen.News утверждают, что это заявление не соответствует действительности, и газ очищается только на 20%.

По мнению источников издания, причиной поломки установок по очистке газа стала несвоевременная закупка реагентов и запчастей, а также кадровый голод: в последнее время с месторождения «Галкыныш» уволилось несколько профильных специалистов.

По факту поломки установок по очистке газа от серы возбуждено уголовное дело.

В январе текущего года были сорваны поставки газа с «Галкыныша» в Узбекистан. Причиной было названо образование гидрата на внутрипромысловых коммуникациях месторождения. По словам специалистов, такое случается в сильные морозы и является форс-мажорным обстоятельством. Спустя несколько дней прокачка газа была возобновлена.

Как пишет «Фергана» по неофициальным данным, Ташкент потребовал от Ашхабада крупную денежную компенсацию, но в итоге узбекскую сторону уговорили принять взамен сжиженный газ на эквивалентную сумму. В министерстве энергетики Узбекистана это утверждение опровергли.

В связи со сбоями в поставках газа были арестованы шесть сотрудников «Туркменгаза», бывшего заместителя председателя «Туркменгаза» Атамурата Чарыева приговорили к восьми годам лишения свободы. Глава компании Батыр Аманов получил строгий выговор от президента Сердара Бердымухамедова, а вскоре был назначен вице-премьером по ТЭК. В середине мая «Туркменгаз» возглавил Максат Бабаев, который ранее уже был председателем госконцерна.