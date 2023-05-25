Монголия: Эммануэль Макрон поддерживает неоднозначную добычу урана во время официального визита

CentralAsia (MNG) - Президент Франции пытается продвигать проект, который мог бы укрепить внутреннюю энергетическую независимость, но который некоторые в азиатской стране считают спорным.

Эммануэль Макрон — первый действующий президент Франции, ступивший на монгольскую землю с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1965 году.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа торжественно приветствовал Макрона в стране, которая почти в три раза больше Франции, но с населением всего 3,3 миллиона человек.

Не случайно Макрон остановился в Улан-Баторе, столице. Он прилагает все усилия, чтобы достучаться до стран, которые однозначно не осудили войну России на Украине. Макрон мог увидеть в этом возможность укрепить отношения со странами, граничащими с Россией, как он недавно сделал, когда приветствовал президентов Узбекистана и Казахстана в Париже.

Париж заявил, что хочет «ослабить ограничения для соседей России и предоставить им выбор вариантов». Монголия не имеет выхода к морю между Россией и Китаем и по-прежнему зависит от экспорта, 86% которого приходится на Китай.

После войны на Украине Франция стремилась отделиться от России, чтобы получить поставки урана, диверсифицировав свой импорт среди нескольких стран, таких как Казахстан, Нигер и Австралия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения