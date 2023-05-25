Заседание экспертной группы по Монголии состоялось в рамках ежегодного собрания ЕБРР

CentralAsia (MNG) - 32-е Ежегодное собрание и Бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) прошли в Самарканде, Узбекистан, 16-18 мая на тему «Инвестируйте в устойчивость». Делегация из Монголии в лице Банка Монголии, Хан Банка, Голомт Банка, Корпорации «Мобиком», Финансовой группы «Мандал» и «Диджитал Концепт» во главе с заместителем министра финансов Мөнгөнчимэг Санжаа и заместителем министра экономического развития Тувдэндорж Гэндэндорж приняли участие в мероприятии.

В этом году встреча была организована по теме «Обеспечение экономической стабильности в условиях кризиса». В частности, она проводилась по широкому кругу вопросов, таких как поддержка устойчивого экономического роста, энергетическая безопасность, переход на возобновляемые источники энергии, финансирование для поддержки цифрового перехода быстрорастущих рынков.

Во время форума было проведено панельное заседание «Следующий рубеж: инвестиции в многообещающее будущее Монголии» для улучшения инвестиционного климата Монголии, и потенциальные инвесторы в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, туризм и возобновляемые источники энергии были приглашены и проинформированы об экономическом положении Монголии и инвестиционной среде.

Были подписаны соглашения между ЕБРР и монгольскими банками и компанией, а именно:

Соглашение о долгосрочном финансировании на сумму 20 млн долларов США в рамках «Программы поддержки женщин-предпринимателей» с Хан Банком,

Пакет финансирования в размере 25 миллионов долларов США в рамках региональной программы «Финансирование зеленой экономики» совместно с XacBank,

Контракт на сумму 18 млн долларов США на поддержку розничного бизнеса и финансирование расширения сети магазинов GS25 с ООО «Диджитал Концепт».

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