Посол Монголии вручил верительные грамоты президенту Грузии
CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Монголии в Грузии Баярхуу Дорж вручил верительные грамоты Президенту страны Саломе Зурабишвили.
Передав приветствия Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа посол Баярхуу Дорж обсудил вопросы развития и расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.
С свою очередь Президент Грузии аломе Зурабишвили. выразила уверенность в том, что отношения между двумя странами будут расширяться, и пожелала послу успехов в его дипломатической миссии.
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