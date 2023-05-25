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Посол Монголии вручил верительные грамоты президенту Грузии

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Монголии в Грузии Баярхуу Дорж вручил верительные грамоты Президенту страны Саломе Зурабишвили.

Передав приветствия Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа посол Баярхуу Дорж обсудил вопросы развития и расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.

С свою очередь Президент Грузии аломе Зурабишвили. выразила уверенность в том, что отношения между двумя странами будут расширяться, и пожелала послу успехов в его дипломатической миссии.

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