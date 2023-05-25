Партнерство Улан-Батора и Сеула выйдет на новый уровень — Сумъяабазар

Сумъяабазар Долгорсурэн

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн работает над официальным назначением в Республике Корея. В этом контексте он встретился с председателем столичного совета Сеула Ким Хён Ги и мэром О Се Хуном. Мэр Сумъяабазар рассказал о сотрудничестве между двумя городами и будущих возможностях.

«После социальных изменений и реформ 1990-х годов мы стали проводить политику третьего соседа. В этом контексте Сеул является одним из первых городов, установивших с Улан-Батором побратимские отношения. С тех пор сотрудничество между двумя городами расширилось во многих сферах. Например, два города сотрудничают в сферах образования, экономики, культуры, туризма и торговли. Ожидается, что в результате этой встречи и переговоров расширится спектр сотрудничества.

Сеул является ведущим городом в регионе. Таким образом, два города могут работать вместе для увеличения инвестиций и торговли, борьбы с изменением климата и решения городских проблем. Особое внимание будет уделено локализации и изучению опыта разумных и рациональных решений и решений, реализуемых Сеулом в направлении снижения загрязнения воздуха и окружающей среды, увеличения зеленых зон, уменьшения загруженности дорог, расширения доступа к общественному транспорту. На это же было направлено и содержание встречи с мэром Сеула и председателем Сеульского столичного совета.

Конечно, мы обменялись мнениями о защите прав монгольских граждан, проживающих и работающих в Южной Корее, особенно в Сеуле, и о том, как Улан-Батор может в этом участвовать. Эти встречи сыграют важную роль в выводе партнерства Улан-Батора и Сеула на новый уровень и укреплении эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, после увеличения инвестиций мы сосредоточились на создании основы для прогресса в следующих работах.

У Улан-Батора и Сеула есть общие проблемы. Например, есть вопросы, связанные с нехваткой рабочей силы, изменением климата и концентрацией населения. Так что есть возможность обменяться опытом и вместе работать над решением этих проблем».

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